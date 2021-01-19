曾為確診者插喉 北區醫生染疫

北區醫院（見圖）深切治療部一名內科醫生初步確診，他本月五日曾為確診病人插喉，工作期間有穿合適的個人防護裝備。該醫生前天最後一天上班，當晚發燒及肚瀉到急症室求診，其一名同住家人亦在醫院工作。醫管局會安排深切治療部、內科員工及病人做病毒檢測。



伊利沙伯醫院亦有一名支援服務部病人服務助理染疫，其最後上班日為上周五，負責外圍清潔工作，五名曾共膳的同事要送檢疫。



此外，醫管局表示，近日佐敦和油麻地一帶有大量確診病人，醫管局進入高度戒備狀態，當區的伊利沙伯醫院和廣華醫院有很大服務需求壓力，呼籲若無病徵的市民想接受檢測，可去流動檢測車和社區檢測中心，避免到急症室；有輕微病徵的市民可到普通科門診或私家醫生求診。



