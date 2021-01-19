聶表示，因應市場對不同酒店的價格需求，今次增加了房價較低的酒店，提供房價五百元或以下的酒店，從七間增加到十一間，房間增幅超過一倍，佔百分之二十七，較首輪多一千二百間房間；而一千元以下的佔百分之八十三，約八千五百間。他說，第一批檢疫酒店將於二月十九日到期，至今累計入住人次達九千六百人，發現三十八宗確診個案，目前最新入住率接近六成。
第二批檢疫酒店 增低房價選擇
聶表示，因應市場對不同酒店的價格需求，今次增加了房價較低的酒店，提供房價五百元或以下的酒店，從七間增加到十一間，房間增幅超過一倍，佔百分之二十七，較首輪多一千二百間房間；而一千元以下的佔百分之八十三，約八千五百間。他說，第一批檢疫酒店將於二月十九日到期，至今累計入住人次達九千六百人，發現三十八宗確診個案，目前最新入住率接近六成。
港府再打救27億 推「重生方案」 海洋公園將免費入場玩遊戲收錢
受疫情折騰，去年僅開放一百二十九天的海洋公園昨天公佈「重生方案」，料山下園區日後免費開放，餐飲、零售等消費設施外判給私人營辦，公園內各機動遊戲及水族館、熊貓館等設施，將逐項收費，海豚表演取消。政府繼續...
2021-01-19
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華府禁供應商向華為供貨 包括英特爾 業界稱受挑戰
中國電訊設備製造商華為遭撤銷供貨許可。路透社引述消息指，特朗普政府已通知包括晶片製造商英特爾（Intel）在內的幾家華為供應商，已撤銷部份向華為供貨的許可證，並打算拒絕數十個其他向華為供貨的申請。美國...
2021-01-19
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危地馬拉出動警員士兵 驅散九千湧美移民大軍
拜登過渡爆「移民衝關潮」和「美加失業潮」。多達九千人的中美洲移民大軍企圖跨越危地馬拉邊境前往墨、美地區，遭危國出動士兵和警員驅散。這批民眾主要是洪都拉斯人。當地地方衛生官員表示，有二十一名移民遭打傷；部份人新冠病毒呈陽性反應。危國當局已派出巴士和卡車，供自願返家的移民搭乘。 拜登過渡團隊表明，不應聽信「拜登上任首日就會邊境開放」的謠言，籲無證移民盡快回家。團隊官員指，應對新冠疫情及克服過去的混亂政策需時，此刻前往美國特別危險，他指「該區民眾不應相信我們會在下月向所有人開放邊境的謠言。」 另外，加媒引述消息指，拜登擬就職首日取消「基石XL」（Keystone XL）油管項目...
2021-01-19
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賞翠山遠海景 鹿茵山莊素雅長廳清新自然
大埔吐露港公路，建有不少低密度住宅，就如鹿茵山莊位於半山地段。是次走訪屋苑向東南單位，外望山景及部分吐露港海景，實用面積1175方呎，3房1套間隔，屋內裝潢以白色及木系為主，處處透露着雅致的氛圍。 ...
2021-01-19
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騰訊破頂 恒指彈上28662 創新高 中國GDP首破一百萬億
中國去年第四季GDP增長6.5%首次突破一百萬億元勝預期，提振投資氣氛，科技股強勢彈出，股王騰訊（700）獲大摩加持，上調目標價至720元，刺激股價破頂高見667.5元，帶動科指首度破九千大關，收飆近...
2021-01-19
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新刀對碰 狀態兩極 藍獅難獵「狐」
李斯特城的財力和規模在英超只算中型班，但他們最近靠買入價低廉的中場占士麥迪臣和青訓新星哈維班尼斯入球不斷，升上聯賽榜第三位。相反車路士今季大事引援後，成績不進後退，兩大德國貴價兵夏維斯及迪姆華拿更陷於入球荒。該隊今晚英超作客狐狸難有勝望，捧主勝為上。 （Now4K 611、621台周三凌晨4:15直播） 藍獅今季大灑二億二千萬鎊（約廿三億一千萬港元）增兵，但球隊的排名比上季奪得殿軍時更差，經過最近四輪僅得一勝一和兩負後，暫時排第七位。他們上輪作客升班馬富咸，幾歷辛苦於末段建功才險勝1:0，領隊林柏特坦言球隊近況平平：「球隊最近壓力很大。球員的狀態不好，信心也不足，目...
2021-01-19
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元朗寵物熱點 唐唐遊花田
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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商台一名清潔員工確診 Do姐森美快測呈陰性續開咪
商業電台有一名清潔員工昨日初步確診新冠肺炎，該員工最後上班日為本月16日，商台即時進行消毒，鄭裕玲（Do姐）和森美如常返電台開咪，兩人已接受病毒快速測試，結果均呈陰性。 商業電台方面昨日表示，一名清潔...
2021-01-19
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社論——打隱陣針 求零意外率
俗語有云：「遲到好過冇到」，套用在香港籌備接種新冠肺炎疫苗一事上，可以改為「遲到仲好」，因為本港可以觀察率先推行接種計劃國家出了甚麼狀況，令香港有較多時間研判疫苗的風險，並制定最好的應變方案。 疫苗顧問專家委員會昨天一致投票通過，建議本港使用BioNTech疫苗。這種疫苗有效率高達九成五，但採用了全新技術，它有甚麼潛在風險，只能在大規模注射後，從人們的反應才得知。在挪威，有一批長者打了BioNTech疫苗後死亡。在以色列，有人打針後出現局部面癱。愈多狀況和數據，對本港稍後推行注射計劃愈有利，港府必須密切注視，並與藥廠直接溝通，掌握最新情況。 按政府初步部署，長者屬優先接種類...
2021-01-19
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馬場浮世繪——馬場抗疫繼續高規格
明夜谷戰，跑馬地馬場的抗疫措施維持近來規格，除練馬師、騎師及馬會相關職員，只准馬會董事及有馬匹出賽並已預先訂座及經馬會核准的馬主，以及其家屬或同行會員入場。入場人士亦必須先檢查體溫、填寫健康申報表及在場內佩戴口罩。至於任何曾離港而正受檢疫令管限者，或者曾與此類人士有密切接觸卻未經檢測者，以及於賽馬日前十四天內居處有確診個案的人士，都不獲准入場。而各場賽事之後，凱旋門上只准贏馬練騎及馬主每兩人一次拍照，並不會安排其他儀式。 馬場浮世繪
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