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第二批檢疫酒店 增低房價選擇

2021-01-19 列印
第二批檢疫酒店 增低房價選擇
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　　公務員事務局局長聶德權（見圖）公佈新一輪檢疫酒店安排，共三十六間酒店，合約期從二月二十日至四月二十日，為期六十天。其中三十二間為第一批指定酒店，有四間退出計劃，並加入四間酒店，提供合共一萬間房間。

　　聶表示，因應市場對不同酒店的價格需求，今次增加了房價較低的酒店，提供房價五百元或以下的酒店，從七間增加到十一間，房間增幅超過一倍，佔百分之二十七，較首輪多一千二百間房間；而一千元以下的佔百分之八十三，約八千五百間。他說，第一批檢疫酒店將於二月十九日到期，至今累計入住人次達九千六百人，發現三十八宗確診個案，目前最新入住率接近六成。

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