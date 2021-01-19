大圍麵店等七食肆獲米芝蓮推介

《香港澳門米芝蓮指南》是為食人的「覓食」指標。本港今年有六十三間平民餐廳登上「必比登推介」名單，包括七間新食店，其中位於大圍的好湯好麵，店主黎先生（Gary）擁有逾二十年煮法國菜經驗，憑多款精心設計的特色湯麵，如「黑口黑麵」及「海龍皇湯」成功登榜。其他新食店包括泰館、阿元來了（西環）、八寶清湯腩、好旺角粥麵專家，及主理順德菜的鳳城酒家（北角）和頤東酒家。



米芝蓮公佈今年「必比登推介」名單，推薦有水準的平價餐廳，食客以四百港元內就享受到三道菜。位於大圍積存街的好湯好麵，於四年前開業，以多款售約一百元一碗的靚麵，其中「黑口黑麵」以墨魚濃湯配上日本魷魚和墨魚滑，賣相吸引，而鎮店名食「海龍皇湯」用上濃郁的蝦湯和蝦頭油，加上藍蟹肉、海蝦和北海道帶子等新鮮食材，成功俘虜食客的心。



店主Gary對記者說，獲米芝蓮垂青，感到驚喜又興奮，儘管過去一年經營艱苦，但感恩一班客人及街坊支持，「好多客人願意由太古城、柴灣等嘅地方揸車過來食」。他稱，未來會以平時心面對競爭，「希望繼續做好美食，帶到歡樂俾客人。」



米芝蓮說，Gary掌握法國菜竅門，他設計十二款湯麵時，結合西式與中式風格，湯頭紮實，並以新鮮食材熬製，且不含味精，令食客垂涎三尺。



另一間新上榜食店泰館（Samsen）位於上環蘇杭街，米芝蓮讚揚其中一道泰北咖喱招牌菜尤其出色。主廚兼老闆Adam Cliff對上榜感到十分驕傲和榮幸，未來會「盡最大努力」維持水準。



米芝蓮亦推介位於西環的台灣街頭小食阿元來了；天后八寶清湯腩的招牌菜式清湯腩；好旺角粥麵專家每日以竹昇新鮮手打鴨蛋製成的竹昇麵；鳳城（北角）提供的粵菜與順德特色菜式；以及頤東的經典順德佳餚包括蝦多士、炸子雞等。其餘上榜餐廳包括旺角泉章居、新港中心及銅鑼灣鼎泰豐、北角及大角嘴添好運等。



