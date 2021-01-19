賊匪懷疑放長線釣大魚 ﻿女商人交收虛擬貨幣被劫350萬﻿

觀塘發生女商人遭賊人施放長線釣大魚搶劫案。女事主早前與一名買家多次成功進行虛擬貨幣交易，昨日不虞有詐，應約到觀塘一工商大廈分租辦公室交易後，三名持刀棍賊人突然闖入，搶走事主剛交易所得三百五十萬元現金，聯同懷疑同黨的買家落樓登乘一輛客貨車逃去。



據了解，三十餘歲女事主為一名虛擬貨幣「泰達幣」商人，她過去曾三次與一名男買家交易，每次交易現金約七十萬港元。早前對方聲稱要再購買價值約三百五十萬元的泰達幣，昨午二時許，女事主應約到創業街華基中心一個分租式個人服務辦公室交易，單位內間有多個房間。當男買家出示三百五十萬元現鈔後，女事主即用手機電子錢包傳送四十五萬個泰達幣給對方。不料完成交易後，鄰房突然有三名年約二十至三十歲分持刀棍賊人闖入，指嚇事主並搶去她三百五十萬元現金及一部iPhone手機，聯同該名懷疑同黨買家一同落樓逃走。賊人臨走前更將辦公室鎖上，令事主無法追趕。



買家聯同刀匪落樓



幸女事主有另一部手機，立即致電駕的士在樓下等候她的舅父，舅父得悉外甥女被劫欲登樓營救時，見四名賊人逃離大廈並登上一輛客貨車逃去，舅父立即報警。警方接報趕抵，採取截進行動，在觀塘區多個主要道路設路障截查可疑車輛，但未有發現。警員事後登樓救出被困女事主，劫案中她沒有受傷。警方事後翻看大廈閉路電視錄影追緝四名匪徒。



泰達幣是一種將加密貨幣，與法定貨幣美元掛鈎的虛擬貨幣。每一枚泰達幣都會象徵性的與政府支持的法定貨幣關聯。泰達幣是一種保存在外匯儲備帳戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣。該種方式可以有效的防止加密貨幣出現價格大幅波動，基本上一個泰達幣價值就等於一美元。



