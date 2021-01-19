  • 2021年1月19日 星期二
  • 17º
  • 54%
熱門： 新冠肺炎港鐵長者優惠貓店長滙豐

日報新聞 > 港聞

美容業願員工每14日一檢求復業

2021-01-19 列印
　　香港第四波疫情持續兩個月，美容院等多個行業停業多時，美容業十五個商會昨日召開記者會，要求政府容許復業，強調業界願推行進一步防疫措施，包括鼓勵客人使用「安心出行」應用程式及進行檢測、客人須提前預約，且安排在獨立房間、院內派發檢測瓶、所有從業員每十四天進行檢測，獲陰性證明才可上班等。

　　自由黨立法會議員邵家輝表示，美容業界已三次被勒令停業，截至本月二十日，累計同業共一百一十四日。香港美容業總會創會主席葉世雄亦指，業界的確診數字低，但依然被迫停業，做法並不公平，要求當局在星期三防疫措施到期後，容許業界重新營業，否則將與政府專家對話，要求其交代措施的理據，又不排除採取更激烈行動。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd