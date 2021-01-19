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中大發現新冠康復者腸道「壞菌多」

2021-01-19 列印
■中大研究顯示，新冠肺炎會影響患者的腸道。
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　　中大研究顯示，新冠肺炎會影響患者的腸道，導致免疫力下降，導致「長新冠」症狀，即是患者康復之後，腸道微生態失衡仍然持續，長期病徵包括疲倦、呼吸困難、失眠、記性差及脫髮。中大研究團隊於去年二至五月收集一百名新冠康復者的糞便及其血液樣本，與七十八名沒有染疫人士的樣本作比對，結果顯示新冠患者的腸道微生態較平常人差，腸道的「壞菌」較常人多，包括扭鏈瘤胃球菌、擬桿菌屬等；而腸道內亦缺少可調節免疫力的「好菌」，如幾種雙歧桿菌、普拉梭菌等等。

　　中大醫學院腸道微生物群研究中心副主任黃秀娟教授說，由於患者腸道內「壞菌」比「好菌」多，引發腸道微生態失衡情況，令發炎指數增加，若腸道微生態持續失衡的話，或導致「長新冠」症狀，導致出現長期病徵，包括疲倦、呼吸困難、失眠、記性差及脫髮。

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