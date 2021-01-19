﻿草本數據庫和配方

相信大家對草本總不陌生，可能對不同草本的功效也略知一二，但要用得其所，便一定要了解清楚草本的特性。New Nordic全球最大草本數據庫之一的保健品公司，其數據庫收集了數以千計的草本植物種類，集合了草本所含的各種成分及功效，並在草本功效的科學文獻中研究，依據歐盟對草本成分的規則，研發出一系列具有不同功效的草木產品，讓用家能體驗到產品的功效，身心都得到健康。



在絕大多數草本成分的文獻裡，草本的名字都是拉丁文。所以New Nordic的研究人員，會不斷在文獻中找尋不同草本的分別，比如萬壽菊的英文名，可以翻譯成Marigold 和 Targets，但這其實是兩種不同的草本，Marigold的花朵比較小；Targets的花朵大，含的葉黃素也比較多，所以只有在文獻裡看到草本的拉丁名（Tagetes erecta L.) 才知道是哪種成分的準確性。



因此New Nordic每個產品的配方，第一步是從所有特定功效的草本裡選擇，以生髮片配方為例，會先在具有生髮功效的草本裡選取，如蘋果Malus domestica Borkh，其原花青素B2、小米Panicum miliaceum L. 和問荊草 Equisetum arvense L.，同樣是有生髮功效。除了天然的草本成分，還添加微量的礦物質比如鋅，銅，半胱氨酸， L-蛋氨酸， D-泛酸鈣，生物素，大大提高其營養，令效能更顯著。



第二步再對照歐盟北美及亞洲各國的市場標準，遵照當地的要求確定產品的配方。所以同樣名字的Active Liver護肝片，在瑞典不能用奶薊（其他歐洲國家都是可以的），瑞典護肝片選用了同樣很有護肝功效的虎杖。即使是某一個草本很有效，也不能增量，每種成分的份量也是遵照各國標準。



最後，New nordic所有新產品會先在丹麥瑞典等北歐國家上市，消費者反應好的產品才會進入新的市場。在香港市場上的New Nordic 已經是在北歐銷售了十年以上的產品。



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