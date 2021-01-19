林鄭看好疫苗效果 料下半年經濟復甦

新冠肺炎大疫症持續，經濟大受衝擊。特首林鄭月娥表示，疫情令去年全球經濟增長下降約百分之四點四，本港全年經濟亦預計收縮百分之六點一，但她相信若新面世的疫苗有效，今年下半年經濟會復甦，而香港作為中國與其他國家接通的大門，亦會迎來更多機遇。



林鄭昨在網上舉辦的亞洲金融論壇致開幕辭，提到在疫情挑戰下，本港金融體系展示其強韌度，聯繫匯率制度維持有序運作，港匯持續強勢，反映投資者對本港金融市場的信心。她認為香港在「一國兩制」下，擁有獨特優勢，包括低稅率、司法制度及資本自由進出等，是中國及全球最重要的金融城市之一，加上內地去年是全球唯一有實際經濟增長的經濟區，相信香港在疫情過後會迎來巨大機遇，亦是中國與其他國家聯繫的理想窗口。



