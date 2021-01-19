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公僕簽署效忠《基本法》 聶德權：有序推行

2021-01-19 列印
　　政府日前要求去年七月一日前受聘的公務員四周內簽署聲明，效忠《基本法》及香港特區。公務員事務局長聶德權說，不認當局急於推行措施，強調當局去年七月已向立法會提交建議，其後半年亦與公務員團體諮詢，強調工作有序進行。他指，公務員受《基本法》保障，享有言論自由，但其言行要考慮是否與公務員身份有衝突，要注意公開表達的意見。

　　聶德權又指，新公務員工會日前宣佈解散，是工會自行的決定。被問及會否追究新公務員工會的理事，他回應指，如有公務員違反規例，將按紀律程序處理，同時當局亦會檢視相關公務員有否宣誓或違反誓言。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭指，宣誓條文列明公務員行為不能引起社會動盪，擔憂工會日後就僱員權益上街示威，亦會面臨風險；華員會會長利葵燕指，大多數會員認為公務員宣誓有其重要性，但認為當局的透明度不足，且過於心急推行，希望日後能做好解釋工作。

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