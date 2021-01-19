韓裔夫婦設計 受明星追捧 ﻿索帶潮物﻿﻿售價最平三千元﻿

一條類似工業用的膠索帶，竟成為潮物，升價千百倍。日本潮流品牌AMBUSH推出系列索帶飾物，索帶戒指售價達三千元，另外索帶手鐲及耳環等亦價格不菲。有網民形容，AMBUSH索帶飾物的外形狀似五金舖的膠索帶，對高售價錢感到不解，更有人形容︰「時裝既嘢我識條鐵」。



AMBUSH推出索帶設計首飾，款式包括戒指、耳環及手鐲等，有黑、黃、金及銀等多種顏色供顧客選擇。據網購平台顯示，索帶戒指最低二千九百七十五元、手鐲則三千至逾五千元，耳環更要三千至七千元不等。有網民指，該系列飾物狀似五金舖的膠索帶，對其高昂價格感到不解，更有人直言「時裝既嘢我識條鐵」。



AMBUSH由韓裔日籍Hip-Hop歌手VERBAL及韓裔美籍平面設計師Yoon Ahn夫婦共同創辦，是近年備受全球注目的潮流品牌，如Lady Gaga、G-Dragon、吳亦凡等娛樂名人亦曾穿戴其品牌飾物。



