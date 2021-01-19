運輸工暴動罪成判囚四年

前年八月三十一日港島區各處爆發示威衝突，其中七名示威者涉嫌在銅鑼灣一帶參與暴動，受審後當中六人脫罪；餘下二十五歲運輸工，不獲法庭接納自稱義務救護員為開脫理由，去年底被裁定暴動和無牌管有無線電對講機罪成，昨日在區域法院被判囚四年和罰款五千元。



法官姚勳智在判辭中形容當日暴動規模甚大，具威脅性。縱使法庭接納被告並沒有使用暴力，但暴動的嚴重性不止局限於個人行為，而是在乎於整個群體所做的事。姚官判刑時強調，暴動罪乃嚴重罪行，前年八月銅鑼灣暴動顯然不是突然發生，而且牽涉人數逾三百人，規模甚大。現場參與者部份戴上護甲及頭盔等，還有人縱火和扔汽油彈等，事件維持了約三十分鐘，故當日的暴動是有威脅性的。縱使被告聲稱自己個人沒有使用暴力，但法庭須指出，暴動的嚴重性並不止是個人行為，而須考慮整個群體所做的事。



