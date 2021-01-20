﻿油麻地 佐敦 深水埗 急圈舊樓群大强檢

昨天本港錄得近一百二十宗確診和初步確診病例中，逾一半來自油尖旺，反映油尖旺疫情處於大爆發，港府加強控疫措施，分別在油麻地及佐敦再劃出一個「核心區」，強制內裏七十幢大廈強檢，而疫情嚴重的深水埗亦劃出另一「指定檢測區」，區內過去兩周出現一宗個案或以上的大廈亦須強檢，當局刊憲六座大廈須強檢。



昨天新增五十六宗確診，五十五宗為本地感染，當中三十一宗來自油尖旺區，細分之下，十五宗來自油麻地和佐敦的「強檢小區」。另外，昨天出現逾六十宗初步確診，亦有一半來自油麻地，反映油麻地疫情非常嚴重。



周邊大廈有確診即強檢



食衞局副局長徐德義說，油麻地及深水埗一些大廈較殘舊，環境較差，欠缺管理，需要劃為檢測區域集中檢測。他宣佈在油麻地指定區域之內，再劃出北海街、廟街、寧波街及新填地街範圍為「核心區」，內裏七十幢大廈不論有否確診個案，居民均須強檢。核心區以外大廈只要出現一宗或以上確診就要須強檢，廟街一號就要強檢。



在油麻地指定區域內，港大團隊會繼續做污水監測，若大廈污水樣本呈陽性，會被納入強制檢測名單。特首林鄭月娥稱，希望擴大污水檢測計劃，強調「錢不是問題」，但港大限於人手，每日僅可在二十四個沙井採樣並檢測。



徐德義表示，油麻地的指定區域無需要再擴闊，反而集中處理內裏風險較高的「核心區」，雖然新安排沒有「禁足令」，但相信檢測及個案追蹤的速度可作彌補。被問及會否為範圍內的商戶提供賠償，他指明白有商舖受短暫影響，但不會有賠償。



此外，深水埗欽州街、大埔道、楓樹街及荔枝角道將成為新一個指定檢測區域，過去十四天內出現一宗個案或以上的大廈須強檢，當局晚上刊憲將該區六座大大廈列入強檢清單。政府會在楓樹街遊樂場設立流動採樣站，供居民免費做檢測。



深水埗設指定檢測區



油尖旺區議員何富榮向本報指，已加強向街坊宣傳新強檢措施，相信有助「核心區」執行強檢，但希望政府日後能盡早提供受影響大廈名單。



此外，因應巴西及愛爾蘭近期出現傳播力強的變種新冠病毒，港府決定由周六凌晨起，登機當日或之前二十一日曾在兩國逗留逾兩小時的人士，將不准登機來港。