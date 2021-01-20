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﻿柴灣曉峰樓 全座13室須撤離

2021-01-20 列印
　　柴灣峰華邨曉峰樓疫情擴大，日前先後有三個13室單位有居民染疫，疑病毒經喉管向下傳播，十二樓以下的13號單位住戶已撤離，涉二十四人。但衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨天指，再有一戶居於十二樓以上的13室單位住戶初步確診，故全幢所有13室單位居民須撤離。曉峰樓亦再多一名非13室單位的住戶染疫。

　　同時，油麻地普通科門診一名收銀處文員初步確診，他平時沒有接觸確診病人，周日最後一天上班，暫時源頭不明。醫管局表示，該員工家住油麻地，但所住大廈不在強檢名單。沙田醫院亦有一名任職人力資源的文職員工初步確診。此外，東區醫院昨日有兩名病人不治，本港累計一百六十五名新冠病人離世。
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