﻿年宵花市翻生 攤位減半限人流

在公眾不滿和花農嬲爆下，港府取消全港各區十五個年宵市場十日之後，「打倒昨日的我」，急急轉軚，在攤檔減半並限制人流下，恢復各區原址舉行年宵市場，並免收花農和檔主場租。有花農狠斥當局安排混亂，但為了銷售年花，將會參與。



食衞局局長陳肇始宣佈復辦十五個年宵，但規模會大幅縮減，近千個攤檔減少一半。所有檔主要接受病毒檢測，獲陰性證明才可開檔，亦要提供員工名單及聯絡方法，方便追蹤。被問到是否出爾反爾，她說新安排回應了社會訴求，並平衡抗疫所需，當局過去一周與花農溝通，探討其他可行方案，強調不構成「轉彎」，而是「從善如流」。



食環署署長劉利群指，視乎年宵市場大小，將分成多區，每區設紅外線裝置監察人流，並以「紅綠燈」顯示，綠燈即人流較少、黃燈即開始多人、紅燈即達入場人數上限，而區外會設等候區。新安排下，所有原檔主豁免場租，但要再抽籤。劉說會確保原先投得攤檔的檔主，可重返市場，「起碼一人一手」，每人最多三檔。



花市突然重開，「蘭花大王」楊小龍批評政府急轉軚，「打亂晒個計劃」，並透露有同行瀕臨破產。心木記花園老闆李永強對政府沒有與業界妥善溝通，大感不滿，質疑人流管制措施是否有效分散人群。亦有花農為售出栽種一年的年花，無奈接受復市安排。



限聚令等延長一周



此外，原訂今日屆滿的二人限聚令、食肆晚市禁堂食及關閉指定處所等措施，再延長一個星期至下周三。特首林鄭月娥稱，為回應市民訴求及緩解業界的壓力，將研究不再「一刀切」管制處所，「有無方法可以探討，以一個加強管制或精準防控的方法，讓他們局部復業。」