恒指高開二百三十七點，重上兩萬九千點水平，其後升勢持續，中午時升幅擴大至逾九百八十點，恒指高見二萬九千八百四十八點，創一九年五月初以來高位。但內地股市昨午受壓，大市升幅略為收窄，恒指收報二萬九千六百四十二點，升七百七十九點，升幅百分之二點七，成交額突破三千億元，達三千零一十五億元，屬歷來新高。其中港股通淨流入亦破紀錄，達二百六十五點九億元。
成交額破3000億創新高
多隻藍籌股創新高，華潤置地升百分之十，報三十五點一元，升三點二五元，是升幅最大藍籌；安踏體育升逾百分之九，報一百四十三點九元，升十二點四元；舜宇光學升近百分之八，報二百二十一元，升十六點二元；藥明生物升近百分之六，報一百一十點八元；美團升近百分之五，報三百四十一元；港交所升穿五百元，高見五百二十五元，收市升近百分之四，報五百零一元；友邦保險升逾百分之一，報一百零八點九元；騰訊早段亦創新高，高見六百七十三點五元，中午升百分之一，但午後倒跌百分之零點三，報六百五十五元。
正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，不少外資因應美國禁令退出中資股，北水趁機進駐，其在市場的話語權將不斷增加。他指，恒指或在三萬點前出現調整，但相信會穩守在二萬八千點以上。