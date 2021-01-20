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「網絡釣魚」個案增35% 生產力局倡制訂保安策略

2021-01-20 列印
　　生產力促進局去年處理八千三百多宗網絡安全事故，較前年下跌一成二，但「網絡釣魚」個案較前年上升三成五。

　　八千三百多宗網絡安全事故中，最多為「殭屍網絡」個案，有四千一百五十四宗；其次是「網絡釣魚」個案，有三千四百八十三宗。局方指，「網絡釣魚」的個案較前年上升三成五，當中包括偽冒衞生組織要求捐款、偽冒文件分享連結、發佈虛假疫情資訊、偽冒網購訊息，以及要求登入更改等等。

　　局方建議企業制定網絡保安策略，包括第三方風險、保護任何暴露於互聯網的系統、採用加強驗證，及進行網絡保安檢查和監察等。

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