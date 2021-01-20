內地富豪錢多多遇襲 額外懸紅千萬元緝兇

人稱「錢多多」的內地富豪錢峰雷（小圖），去年十一月於灣仔皇朝會外遭四名刀手伏擊，全身多處受傷，兇徒得手後乘車逃去。錢多多事後向警方提供三百萬懸紅緝兇，但至今未有人落網，他今天在報章刊登「額外懸賞通告」，指任何人如成功協助警方緝拿疑犯，除可全數或按比例獲得早前三百萬元，他亦額外提供一千萬元，給相關人獲取全數或按警方分配比例款額。



錢多多強調，他是正當商人，與人無仇無怨，但無故被襲，於是作額外懸賞，以還自己及受傷的友人一個公道。他指，該額外懸賞屬私人性質，任何人如協助警方成功緝兇，他與警方及律師確認其身份後，將在七日內向有關人士發放該得的額外賞金。



錢多多去年十一月上與助理在灣仔遇襲，據其遇襲一刻的閉路電視片段，可見兇徒乘搭的私家車跟隨錢的座駕到灣仔皇朝外，三名兇徒其後「快閃」襲擊錢及其助理，並迅速逃去，行兇過程不足十秒。



