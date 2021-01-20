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海洋公園推「重生方案」山下園區擬辦演唱會

2021-01-20 列印
　　政府準備再撥款逾二十七億元給海洋公園，推行「重生方案」，引來劣評，公眾擔心倒錢落海。商經局局長邱騰華昨天指，逾二十七億元撥款是幫助公園應付長時間關閉而造成的營運困難，包括支援員工等。而在「重生方案」落實後，屆時在山下園區會引入外判營運者，與海洋公園屬合作形式，仍會維持公園的特色，例如可考慮在園區舉行表演、中小型演唱會或特色市集等，相信對遊人有一定吸引力。

　　政府《施政報告》早前提出「躍動港島南」計劃，建議海洋公園日後與非政府組織合作，發展珍寶海鮮舫，但反應不佳。邱騰華表示，已留意外界很多意見有不少擔心，而有關建議將對海洋公園構成壓力，因此當局現時會集中發展園區。

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