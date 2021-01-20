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美股中段升69點

2021-01-20 列印
　　美國重磅金融股高盛業績優於預期，帶動美股早段上升，杜指中段報三○八八四點，升六十九點；納指則報一三○七九點，升八十一點。

　　滙控美國預託證券價格見四十三點二九港元，跌零點五一港元；騰訊則見六百六十點五五港元，升五點五五港元。

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