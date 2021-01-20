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東瀛遊裁120導遊

2021-01-20 列印
■東瀛遊解僱全部一百二十名主力帶領日本及長線團的導遊。
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　　疫情令旅遊業停擺，再有旅行社傳來裁員消息。東瀛遊宣佈支付二千萬元遣散費，解僱全部一百二十名主力帶領日本及長線團的導遊，佔員工總數兩成半，讓他們能有錢「度過年關」。

　　東瀛遊執行董事禤國全表示，自疫情爆發以來，公司已有十一個月未能辦外遊旅行團，去年已關閉兩分店。他指導遊去年收入大減，公司裁員是為了讓員工有一筆錢「度過年關」，遣散費涉款達二千萬元，將以去年一月的薪金作計算。禤指當時收入仍屬正常水平，可讓導遊取得較可觀的遣散費；至於其他後勤員工則維持放無薪假。

　　他承諾待疫情緩和後，會優先聘請這批被遣散的導遊。東瀛遊去年申請兩期保就業計劃，受僱人數都是五百一十九人，合共獲得約二千三百八十多萬元。

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