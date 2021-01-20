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北京採入境14+7+7防疫措施

2021-01-20 列印
　　內地疫情持續，昨增一百零六宗本地新冠肺炎病例，包括三十五宗來自石家莊、二十七宗來自黑龍江及北京有一宗。北京市政府昨宣佈加強入境防疫措施，包括對入境人士分類實施「14+7+7」健康管理措施，即北京口岸入境人員在十四天集中隔離期滿後，繼續開展七天居家或集中隔離，期滿後再進行七天健康監測，如去北京要花一個月做檢測。北京大興區龐各莊鎮及瀛海鎮，昨日起開始進行全員核酸檢測。

　　不同省市有企業推出措施，鼓勵民工留在原地過年，除了發放獎金外，會為員工舉辦賀年活動，以解他們思鄉之情。

　　此外，台灣桃園醫院感染群組再增四人確診，爆疫的衞福部桃園醫院正進行清空，將安排二百多名病人轉院。為防止疫情擴散，「台灣燈會」活動三十二年來首度停辦。

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