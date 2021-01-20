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世衞：部份貧國 僅取25劑新冠疫苗

2021-01-20 列印
　　挪威早前有三十三名長者，接種輝瑞與BioNTech共同研發的新冠疫苗後死亡。挪威公共衛生署表示，死亡個案與疫苗並無關連，指其中十三名高齡死者都很虛弱，並患有嚴重疾病，而挪威養老院每天平均有四十五人過世。美國加州政府流行病專家Erica Pan指接到報告稱一家加州南部社區診所，在二十四小時內有十人接種一批莫德納疫苗後出現嚴重過敏反應，由於過敏案例數量超過平常，加州政府緊急叫停該批次莫德納疫苗的注射。這意味着分配到加州二百八十七個地點的三十三萬劑莫德納疫苗將暫停使用。此外，世衞組織總幹事譚德塞警告，現時疫苗的分配因為貧富差距而嚴重不均，有貧窮國家僅取得二十五劑疫苗。

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