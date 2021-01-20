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深水埗男童不適昏迷 送院後不治

2021-01-20 列印
　　深水埗南昌街一名四歲男童昨天生日，但下午突然嘔吐不適，其後被發現倒臥單位昏迷。消防先遣急救員到場替男童施心外壓急救，救護員將他送往醫院搶救，惜傍晚宣告不治。男童本月十三日因不適向私家醫生求診，當時判斷他是腸胃炎，做過檢測對新冠病毒呈陰性。他至上周六又到明愛醫院急症室看醫生，之後一直在家。男童昨午食了一碗粥後嘔吐不適，食了藥上牀休息。家人的朋友其後來到發現男童昏迷，隨即報警。警方正調查事件。

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