中電派百元消費券惠及80萬戶

即將跟隨丈夫特朗普離開白宮的美國第一夫人梅拉尼婭，周一發表錄影的告別講話，呼籲國民保持熱枕，但強調「暴力永遠都不是答案」。 在六分鐘的講話中，五十歲的梅拉尼婭向軍人家眷、參與對抗新冠肺炎疫症的醫護人員及那些為濫藥和吸毒者伸出援手的人致敬，但她提到特朗普時只是輕描淡寫：「過去四年是難忘的。當特朗普和我結束在白宮的生活時，我會在心裏想念所有人，以及他們充滿愛、愛國主義和決心的非凡故事。你們做每一件事都要有熱枕，但永遠要記着：暴力永遠不是答案，永遠不會獲得認同。」 她又說：「當我來到白宮時，我反思作為一個母親經常肩負的責任，就是為他人給予鼓勵和力量，及教導善良的價值觀……這個國家...

2021-01-20