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中電派百元消費券惠及80萬戶

2021-01-20 列印
　　中電宣佈推出八千萬元消費券計劃，為期六個月，向近八十萬個合資格家庭派發總值一百元的消費券，於超過二千四百間零售店舖及食肆使用；在今年第一張電費帳單中同時寄出消費券，或透過社區夥伴向劏房住戶發放。合資格家庭包括居住於中電供電範圍的低用電量住宅客戶、享有長者電費優惠客戶及劏房住戶。

　　中電總裁蔣東強指，希望一百元消費券為各行各業帶來生意。

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