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深港研討會集中討論創科合作

2021-01-20 列印
　　全國港澳研究會、香港再出發大聯盟、一國兩制研究中心及大灣區香港中心將於本周五（二十二日）就「深港合作」中的「創科合作」舉辦研討會，集思廣益。

　　機構指近年深圳和香港的科創事業各有所長，各有所需。在深圳經濟特區建立四十周年慶祝大會上，國家主席習近平要求深圳「促進內地與香港、澳門融合發展」，「抓住粵港澳大灣區建設重大歷史機遇，推動三地經濟運行的規則銜接、機制銜接，提升市場一體化水平」。

　　研討會將由全國政協副主席梁振英擔任主持，主講嘉賓包括全國政協委員、深圳市政協前主席戴北方；香港科技園公司行政總裁黃克強等，本月二十二日下午三時的研討會網上直播，可於「香港再出發大聯盟」及《港人講地》的facebook及Youtube平台觀看。

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