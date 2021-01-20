深港研討會集中討論創科合作

機構指近年深圳和香港的科創事業各有所長，各有所需。在深圳經濟特區建立四十周年慶祝大會上，國家主席習近平要求深圳「促進內地與香港、澳門融合發展」，「抓住粵港澳大灣區建設重大歷史機遇，推動三地經濟運行的規則銜接、機制銜接，提升市場一體化水平」。
研討會將由全國政協副主席梁振英擔任主持，主講嘉賓包括全國政協委員、深圳市政協前主席戴北方；香港科技園公司行政總裁黃克強等，本月二十二日下午三時的研討會網上直播，可於「香港再出發大聯盟」及《港人講地》的facebook及Youtube平台觀看。
昨天本港錄得近一百二十宗確診和初步確診病例中，逾一半來自油尖旺，反映油尖旺疫情處於大爆發，港府加強控疫措施，分別在油麻地及佐敦再劃出一個「核心區」，強制內裏七十幢大廈強檢，而疫情嚴重的深水埗亦劃出另一...
2021-01-20
中國電訊設備製造商華為遭撤銷供貨許可。路透社引述消息指，特朗普政府已通知包括晶片製造商英特爾（Intel）在內的幾家華為供應商，已撤銷部份向華為供貨的許可證，並打算拒絕數十個其他向華為供貨的申請。美國...
2021-01-19
即將跟隨丈夫特朗普離開白宮的美國第一夫人梅拉尼婭，周一發表錄影的告別講話，呼籲國民保持熱枕，但強調「暴力永遠都不是答案」。 在六分鐘的講話中，五十歲的梅拉尼婭向軍人家眷、參與對抗新冠肺炎疫症的醫護人員及那些為濫藥和吸毒者伸出援手的人致敬，但她提到特朗普時只是輕描淡寫：「過去四年是難忘的。當特朗普和我結束在白宮的生活時，我會在心裏想念所有人，以及他們充滿愛、愛國主義和決心的非凡故事。你們做每一件事都要有熱枕，但永遠要記着：暴力永遠不是答案，永遠不會獲得認同。」 她又說：「當我來到白宮時，我反思作為一個母親經常肩負的責任，就是為他人給予鼓勵和力量，及教導善良的價值觀……這個國家...
2021-01-20
據《星島地產網》報道，二手紛錄減價成交，並錄得用家承接，中原副分區營業經理鍾宏遠表示，屯門叠茵庭8座中層C室，面積383方呎，兩房間隔，原叫價530萬，其後議價至518萬易手，呎價13525元，買家為...
2021-01-20
在拜登就職前夕，市場關注獲提名為美國財長的耶倫出席參議院聽證會時演說，預計她將呼籲政府加大財政刺激，以提振美國經濟。另一方面，美國重磅金融股高盛業績優於預期，帶動美股造好，杜指早段曾升逾200點。 杜...
2021-01-20
上輪英超雙紅會，曼聯成功搶分保住榜首位置，中場保羅普巴瞻前顧後亦似重拾水準。儘管富咸近七輪聯賽不勝，但期間對陣強隊韌力十足，只曾被曼城淨勝兩球，然而其實力及往績始終不及紅魔，今晚曼聯作客大有機會小勝，故捧讓和主客和受讓一球「和」。(Now621台周四凌晨4:15直播 紅魔上輪聯賽作客激戰利物浦互交白卷，成功保住榜首位置，本輪前暫時領先死敵曼城兩分，但比對手多賽一場，因此領隊蘇斯克查告誡球隊要收拾心情，全力備戰下一仗：「我們要連場奏捷，才算是一個好結果。雖然一分尚可接受，但我們必須力求進步，表現得更好。」 富咸韌力足難被炒 曼聯中場核心普巴於雙紅會中再次踢出身價，全場三次射門...
2021-01-20
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
牛年快到！著名堪輿學家李丞責博士向《頭條日報》讀者預測12生肖在牛年的運程，牛、馬、羊及狗均犯太歲，而屬本命年的牛易惹是非，但也有機會在逆市中買車買樓；肖馬者則要注意男女關係及健康問題；至於肖羊易失財...
2021-01-20
官員一聲令下取消年宵市場，花農、檔主表不滿，市民為買年花，湧去旺角花墟，令人質疑官員的思量不周。在取締年宵市場十天之後，政府急轉軚，宣佈在加強人流管制和增設抗疫措施之後，復辦十五個年宵市場，新安排具有令人信服的邏輯，依此思路，多個受限聚令重創的行業，只要提高抗疫措施，也可容許他們局部開業，爆疫風險不高，既可避免大批員工手停口停，亦符合市民所需，當局沒有理由不加快拆牆鬆綁。 特首林鄭月娥近日一而再提及「局部開業」之說，她昨天指可以研究不再「一刀切」管制處所，並探討方法，在加強管制或精準防控後，讓有關業界局部復業。其實，即使官方未有要求，各行業已主動推出防疫措施，包括安裝測體溫...
2021-01-20
賀銘年騎功如何，見仁見智，但即使實力未算一線，總不至於全無競爭力，之前守齋一個月，儲足火力剛戰狂掃五W，可見香港馬圈確有輪流威這個不成文傳統。徐雨石以往屬季初急先鋒，今季卻明顯慢熱，到現在馬季完成近半...
2021-01-20