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再有嬰兒用後臉腫大　「戒之館」停售

2021-01-20 列印
再有嬰兒用後臉腫大　「戒之館」停售
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　　內地早前有嬰兒因使用含皮質類固醇的福建製抑菌霜，導致發育遲緩，變成「大頭娃娃」（見圖）。但在近日，再有嬰兒使用廣東製「戒之館」牌嬰兒霜後，臉部腫大、全身長毛，家長懷疑該產品亦含類固醇。廣東衞生監督所其後表示，已責令該公司停止銷售涉事產品。

　　廣州市民朱先生透露，他一歲多的兒子去年就月底起使用「戒之館」嬰兒霜，之出現系列不尋常症狀，包括後額頭汗毛濃密，臉部腫大等。在雲南西雙版納，市民申女士亦指，因天氣炎熱，她為一歲多的女兒塗抹「戒之館」嬰兒霜，其後女兒臉部腫大，更出現發育遲緩等症狀。

　　據「戒之館」嬰兒霜的網上產品說明，其作用是治療嬰兒濕疹，「針對寶寶濕疹、紅疹、止癢、痱子等。廣東衞生監督所表示，發現涉事產品由廣州恒瀾生物科技有限公司負責生產。當局已責令該公司停止生產及銷售，同時抽取樣本化驗，以了解是否含激素，但目前未有結果。　　

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