拜登甫宣誓就職美國總統 中國即制裁蓬佩奧等28人

美國在疫情籠罩下，拜登香港時間零時過後宣誓出任美國總統，典禮規模縮小，大部份改在網上舉行，現場約一千人見證該歷史時刻。華盛頓特區守衞森嚴，兩萬五千名國民警衞軍佈防。拜登宣誓後正式成為第四十六任美國總統，並發表主題為《美國團結》的就職演說。在北京，外交部宣佈中國政府對在涉華問題上嚴重侵犯中國主權、負有主要責任的二十八人員實施制裁，當中包括蓬佩奧、納瓦羅及奧布萊恩等。



拜登昨天美國東岸時間早上十一時抵達國會山莊，參加祈禱儀式。中午十二時，他與副手賀錦麗宣誓就職，並發表主題為《美國團結》的就職演說，強調國家在危機下團結一致，呼籲國民克服分化，為國家療傷，稱「沒有團結，就沒有和平」。



拜登：沒有團結就沒有和平



因應新冠疫情及早前國會騷亂，總統就職禮規模大幅縮減，慶祝大遊行等活動改為網上舉行，現場只設一千張門票。華盛頓特區在典禮前後安保嚴密，當局早前派二萬五千名國民警衞軍駐守。



離開家鄉特拉華州前，拜登在一個以其患癌病逝的長子博拜登命名的國民警衞總部發表演講，稱很榮幸能成為新任總統及三軍總司令，對於其長子未能在場見證感遺憾，期間一度哽咽落淚，形容「他才應被稱為總統」。其後，拜登前往華盛頓，與賀錦麗在林肯紀念碑前悼念因新冠肺炎離世的患者。



布林肯在參議院確認其國務卿提名的聽證會上表示，當香港的民主人權遭打壓，美國應比其他國家更早針對《港區國安法》採取行動，同時希望能接收更多受政治迫害的港人，以捍衛他們的民主權利。他指出，中國近年尋求成為全球霸主，破壞美國利益，他雖不認同總統特朗普多項政策，但認為其對中國強硬是正確立場，強調美國應與盟友加強合作，應對中國這最大的挑戰。



新政府或推翻舊政策



美拜登團隊表示，拜登就職後，將簽署十五項行政命令，推翻部份特朗普政府的政策，包括重新加入《巴黎氣候協定》、結束對伊斯蘭國家公民的入境禁令，及撤銷為修建邊境圍牆融資的緊急措施等。



在北京，外交部發言表示，過去幾年，美國一些反華政客出於一己政治私利和對華偏見仇恨，罔顧中美兩國人民的利益，策劃、推動實施了一系列瘋狂的行徑，嚴重干涉中國內政、損害了中國的利益、傷害了中國人民的感情，也嚴重破壞了中美關係。中國政府捍衛國家主權安全發展利益的決心堅定不移。中方決定對在涉華問題上嚴重侵犯中國主權、負有主要責任的二十八名人員實施制裁，包括蓬佩奧、納瓦羅、奧布萊恩、博爾頓及班農等。這些人及其家屬被禁止入境中國內地、香港及澳門，他們及其關聯企業、機構也已被限制與中國打交道及做生意。