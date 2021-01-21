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美股中段升209點

2021-01-21 列印
　　美國周三股市中段向好，杜指報三一一四○點，升二百零九點；納指則報一三四一九點，升二百二十二點。滙控美國預託證券價格見四十三點○八港元，跌零點一七港元；騰訊則見六百八十二點二二港元，升二點七二港元。紐約期金報每盎司一千八百六十九點八美元，升二十九點六美元。
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