﻿妻兒同中招 張竹君籲不適早求醫 確診尼泊爾男兩次檢測均呈陰性

本港昨天新增七十七宗新冠肺炎確診個案，均屬本地感染，當中約四十一宗居於油尖旺。在屬於「疫區」的佐敦，一名尼泊爾裔男子不適後，曾兩次做社區檢測，結果均呈陰性，惟入院後確診，他批評社區檢測承辦商工作馬虎。衞生防護中心解釋檢測的準確度與採樣及發病的時間等有關，呼籲市民若有不適應盡早求醫。



尼泊爾裔四十二歲男子Dilip Rai向傳媒表示，於本月九日起出現頭痛及喉嚨痛，曾向私家醫生求診，但對方判斷為扁桃腺發炎，未獲發強制檢測令。病人至上周二發燒，周五自費到梁顯利油麻地社區檢測中心接受檢測，翌日收到結果為陰性。但他的病情惡化，故周一再赴廣東道流動檢測車做測試。



批檢測承辦商工作馬虎



他周一下午回家後病情加劇，到廣華醫院接受治療及檢測，翌日清晨證實確診，惟同日下午收到第二次社區檢測結果為陰性。其妻兒的社區檢測結果亦為陰性，但其後均確診。他批評社區檢測承辦商工作馬虎，浪費納稅人金錢，又指若能於上周六確診及早接受治療，病情不會那麼差。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君解釋，檢測的準確度與採樣的時間和位置、發病的時間及階段等有關，指任何採樣方法都會因未能接觸到病毒而導致陰性結果。她提及位於深水埗的臨時採樣站，首天運作已驗出至少四宗初步確診。



另外，北區醫院繼一名深切治療部內科醫生染疫後，再多一名內科隔離病房護士初步確診，兩人曾接觸同一名病毒量較高的確診病人，正調查是否相關。另柴灣峰華邨曉峰樓前天初步確診的十三號室住戶轉為確診。



此外，再多八幢大廈納入強制檢測名單，包括油麻地指定區域的廣東道五百一十一號、五百七十一至五百七十三號，以及寧波街二十七至三十一號；位處深水埗指定區域的汝州街二百二十三號；以及牛頭角上邨常康樓、佐敦文蔚街文耀樓、油麻地窩打老道七號及康怡花園N座。再多一名八十八歲女病人不治，累計一百六十六名新冠病人離世。