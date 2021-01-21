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內地增88宗本地確診 料春運旅客流量達17億人次

2021-01-21 列印
內地增88宗本地確診 料春運旅客流量達17億人次
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　　內地前天新增八十八宗本土個案，當中四十六宗來自吉林，十九宗來自河北，十六宗來自黑龍江，以及七宗來自北京。農曆新年將至，交通運輸部預計春運期間旅客流量將達到十七億人次，較二○一九年減少四成多，但仍比當前的客流量增加一倍。國家衞健委要求，返鄉人員要有七日以內的核酸陰性檢測證明才能夠返鄉，基層政府要做好隔離場所和檢測能力的準備，萬一發生疫情能快速處理。

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