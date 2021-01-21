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心肺機接駁不當　東院「通波仔」病人危殆

2021-01-21 列印
　　東區醫院昨晚公佈一名五十七歲患有心肌梗塞男病人，本月十六日被送到急症室，他本周一上午曾一度心臟停頓，要安排進行緊急冠狀血管造影和經皮冠脈治療，俗稱「通波仔手術」。考慮到病人的血壓不穩定，醫生先為病人接駁人工心肺機。至下午無法偵測到病人血壓，醫生立即進行心肺復甦。

　　醫護人員發現人工心肺機與病人靜脈和動脈的接駁不當，立即重新正確接駁；隨後完成手術，病人現時情況危殆。

　　醫院致歉並已向醫管局通報。
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