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社署副署長林嘉泰 辦事處昏迷情況危殆

2021-01-21 列印
　　社會福利署副署長（服務）林嘉泰，昨早約八時，被上班同事發現昏迷在灣仔胡忠大廈八樓的社署辦事處，救護員接報到場見他不省人事，為他急救後送院，經搶救後留醫深切治療病房，情況危殆。社署發言人表示，十分關心林嘉泰情況及已即時聯絡其家人。由於林的病情和身體狀況涉及私隱，署方不便提供。

　　林嘉泰去年一直協助政府處理口罩荒的問題，包括在立法會交代向住宿服務單位的員工發放口罩事宜。去年四月十五日，胡忠大廈八樓社署辦事處，曾收到可疑白色粉末信件，內有二十三個利是封及平安符，收件人為林嘉泰，其後調查證實粉末為香爐灰。五十九歲的林嘉泰於八七年加入社會福利署工作。

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