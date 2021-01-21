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A貨金正恩涉管有槍械 曾遭警上門拘捕

2021-01-21 列印
　　有「A貨金正恩」之稱的演員Howard X自爆，去年十月下旬遭警方上門拘捕，指一支BB彈槍曾寄往其住所，但他從沒收過，警員仍指他涉「無牌管有槍械」而把他拘捕，至今尚未被起訴，但要他支付保釋金，每六個星期要到警處報到一次。

　　曾於反修例示威場合扮演北韓領袖的演員Howard X，昨在facebook披露，約十名警察於去年十月二十八日登門，搜查其住所後無發現，但仍帶他到機場警署。Howard X指稱，警方拘捕他時，曾表示該命令來自上級另一個部門。

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