A貨金正恩涉管有槍械 曾遭警上門拘捕

有「A貨金正恩」之稱的演員Howard X自爆，去年十月下旬遭警方上門拘捕，指一支BB彈槍曾寄往其住所，但他從沒收過，警員仍指他涉「無牌管有槍械」而把他拘捕，至今尚未被起訴，但要他支付保釋金，每六個星期要到警處報到一次。



曾於反修例示威場合扮演北韓領袖的演員Howard X，昨在facebook披露，約十名警察於去年十月二十八日登門，搜查其住所後無發現，但仍帶他到機場警署。Howard X指稱，警方拘捕他時，曾表示該命令來自上級另一個部門。



