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近年最大宗洗黑錢 涉款63億拘七人

2021-01-21 列印
　　警方搗破一個跨國經濟犯罪集團，前日早上展開代號「凌霄」行動，搜查全港十二個單位及秘書公司，拘捕五男兩女（三十歲至三十七歲），涉嫌串謀洗黑錢。警方相信該集團自一七至二〇年間，經銀行戶口涉及六十三億元洗黑錢活動，為近年最大宗。行動中警方除檢獲大批文件證物外，並在其中一名被捕男子的公屋住所檢獲約七百八十萬元現金。

　　警方稱，集團安排十六名傀儡來港，在本地主腦協助下，使用偽造身份證明文件、虛假公司資料，當中報稱是從事貿易業及製衣業，串通多名現職或曾任職銀行職員，以每個戶口數千港元酬勞，在港開設銀行戶口洗黑錢；今為警方首次拘捕有銀行從業員涉洗黑錢案。

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