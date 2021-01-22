﻿入主白宮即硬抗疫 促國民戴罩百天 拜登即掃侵侵「蘇州屎」

美國是全球新冠肺炎疫情最嚴重的國家，過去一年逾四十萬人染疫死亡，剛卸任總統的特朗普被指抗疫無力，尤其並無要求國民戴口罩。拜登宣誓就任總統後，入主白宮首天即發功，掃走特朗普遺下的一堆「蘇州屎」，重點是簽署多項行政命令（圖），包括成立新辦公室統籌抗疫、要求國民接受一百日戴罩挑戰、強制公務員戴口罩、恢復與世衞合作等等，以強勢姿態抗擊新冠肺炎疫情。



拜登宣誓就任第四十六任美國總統後，入主白宮首天，即形容「事不宜遲，要立即投入工作」，於是打破慣例，在橢圓形辦公室簽署十七項行政命令，重點在抗疫，包括成立新辦公室，創造職位，以統籌抗疫工作；要求公務員在邦建築內必須戴口罩；要求國民接受「一百日戴口罩挑戰」；同時美國將計劃加入世衞主導的「國際新冠疫苗保障機制COVAX」。拜登形容抗疫是新政府首要工作，稱日內將就疫情簽署更多行政命令，大有轉特朗普被指軟慢無力的抗疫政策。



簽17政令 停止退出世衛



此外，拜登簽署其他行政命令，至少八項是推翻特朗普任內的政策，包括美國重返《巴黎氣候協議》、停止退出世界衛生組織程序、停建墨西哥邊境圍牆，及取消多個伊斯蘭國家民眾的入境禁令等，但未見有涉對華政策。針對種族及移民問題，他要求聯邦機構檢討行政措施是否符合種族平等；同時將加強「追夢者」計劃，避免非法入境美國的兒童被驅逐出境。



另外，儘管特朗普沒按傳統在白宮迎接拜登，拜登卻透露，特朗普留下一封信，信中內容很有雅量，鑒於兩人未對話，暫不便透露詳情。此外，拜登周三早上十一時四十八分完成宣誓，較以往傳統早了十二分鐘，外界質疑做法不當。有專家指出，根據美國《憲法》，即使拜登提早宣誓，任期仍是周三中午才開始。



中國、英國、俄羅斯、日本及加拿大等多國領袖祝賀拜登上任。在北京，外交部發言人華春瑩指，中美關係過去一段時間特別不容易，批評特朗普政府埋下太多地雷需要排除，強調中美關係目前最需要團結，和諧共存及對話合作。



