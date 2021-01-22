﻿賀錦麗紫色套裝出席典禮 隱喻「兩黨合作」

美國總統拜登宣誓就職典禮上，副總統賀錦麗與兩名前第一夫人米歇爾及希拉莉都不約而同穿上紫色套裝，該衣著上巧合引來網民熱議。有美國報道分析指，紫色象徵共和黨及民主黨兩黨合作，因紫色由紅、藍兩色混合而成，紅色在政治上代表共和黨，藍色則代表民主黨。



兩前任第一夫人 同色打扮



在典禮上，賀錦麗身穿一件紫色大衣，同時搭配珍珠項鏈；米歇爾則一身紫紅色外套，以高領毛衣及高腰寬褲陪襯；希拉莉則穿著紫色西裝、長褲，且圍着一條圍巾。美國霍士新聞分析指，在政治上，紅藍兩色分別代表共和黨及民主黨，該兩種顏色混合而成的紫色，則可能象徵跨黨派合作與團結。



另外，由於參議員民主黨和共和黨各佔一半議席，而賀錦麗為參議院議長，她可以投一票，令共和黨實質控制參議院，有利拜登執政。