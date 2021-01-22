﻿北京制裁蓬佩奧等28人 華府斥「轉移視線」

新任美國總統拜登宣誓後，中國外交部隨即對前總統特朗普政府還以顏色，宣佈制裁前美國國務卿蓬佩奧等二十八人，禁止他們入境中國，同時亦限制與他們有關的企業與中國做生意。拜登的國家安全委員會發言人表示，中方的制裁行動毫無成效，亦是轉移視線，應予以譴責。



中國決定對在涉華問題上嚴重侵犯中國主權、負有主要責任的二十名美國前政府人員實施制裁，包括蓬佩奧、前國家安全顧問奧布萊恩、前白宮貿易顧問納瓦羅、前國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿史達偉，曾訪問台灣的前衛生部長阿扎爾、前國務次卿克拉奇、前美國駐聯合國大使克拉夫特、前國家安全顧問博爾頓，及前白宮首席策略師班農等。制裁措施包括禁止有關人士及其家屬入境中國內地和港澳特區，同時亦限制與他們有關的企業與中國做生意。