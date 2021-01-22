曾志偉掌管TVB綜藝 祖藍任創意官

近日在重慶冬筍壩遺址出土四座「船棺葬」，是自一九五七年之後重慶地區再一次集中出土「船棺葬」。而據內媒指，此次出土的「船棺葬」是從戰國晚期一直延續到東漢時期。內地考古專家指下一步是「需要尋找與冬筍壩墓地規模匹配的居址。」 內媒報道指，這次在冬筍壩發掘出土的船棺葬，地處長江左岸的三級階地上，分布面積約一萬平方米，時間跨度為戰國晚期至東漢。據報，冬筍壩遺址是中國最早確認的巴文化遺址，這次出土對探索川渝地區的巴文化特徵與演變具重要價值。 重慶冬筍壩現場考古負責人代玉彪指：「冬筍壩墓葬肯定有對應的居址，就是說住的地方，我們需要尋找與冬筍壩墓地規模匹配的居址。」目前發現墓葬二十八座、磚...

2021-01-22