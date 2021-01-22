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曾志偉掌管TVB綜藝 祖藍任創意官

2021-01-22 列印
■志偉與祖藍由《獎門人》年代開始合作，兩人默契十足。資料圖片
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　　有無線「鎮台之寶」稱號的曾志偉，被傳與無線高層余詠珊不和鬧足幾年，3年前更傳志偉因失言一度遭封殺，從此絕迹無線。但昨日無線管理層突然變動，電視廣播有限公司董事局主席許濤公布人事新安排，正式邀曾志偉加入公司出任無線副總經理兼行政委員會特別顧問，全面負責綜藝及資訊娛樂節目板塊，同時由志偉身邊愛將王祖藍出任首席創意官，即日生效。詳見P86版
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