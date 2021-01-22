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多三名公院護士中招

2021-01-22 列印
　　昨日再多三名公院護士染疫，包括一名伊利沙伯醫院普通科病房護士，患者曾與日前染疫的北區醫院隔離病房護士共膳。屯門醫院內科及老人科一名護士亦確診，患者負責行政工作，不用接觸病人。而瑪嘉烈醫院都有一名護士初步確診，其家人早前染疫。以上三例均沒有病人被列為密切接觸者。

　　醫管局總行政經理庾慧玲表示，北區醫院內科病房的六十九個環境樣本，檢測結果均呈陰性。她又強調農曆新年將至，呼籲醫護同事「忍一忍」，保持社交距離以及不要聚會。

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