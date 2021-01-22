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港空「太空船」 天文台：學名莢狀雲

2021-01-22 列印
■莢狀雲酷似「太空船」。網上圖片
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　　近日天氣回暖，不時有藍天白雲，各類奇形怪狀的雲朵紛紛跑出來向市民問好。天文台特意在網上解釋，大家抬頭看見酷似「太空船」的白雲，實際上其學名為「莢狀雲」。這些形似凸透鏡的「莢狀雲」，成因是當較穩定及潮濕的空氣，遇到山脈被迫抬升後，引起上下起伏的波浪，而上升氣流令潮濕空氣變冷，凝結成水點，成為莢狀雲，而這些雲過去不時被誤當為飛碟或不明飛行物體。

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