在港修讀專業法國烹飪文憑課程 化烹飪興趣為志業

以往有志投身法國廚師行列的人，會隻身飛到外地深造，但去年起因疫情各國封關，計劃被迫擱置。其實，留在香港亦可追逐廚師夢，報讀煤氣烹飪中心與Disciples Escoffier合辦的法國藝術烹飪文憑課程，全程於本地上課，只要修畢課程並通過考試，便可獲得由法國教育部頒發的「法國糕餅藝術文憑課程」，擁有於法國開設餐廳及當執業廚師的專業資格。這一點吸引到一眾藝人相繼報讀，包括梁詠琪、梁祖堯、陳貝兒、苟芸慧及谷祖琳。
梁祖堯學到法廚一絲不苟的精神
開拓與飲食相關工作
舞台劇演員及導演梁祖堯（Joey)是該課程其中一位畢業生，他自小跟外婆入廚，學習烹飪是他的興趣。工作繁忙的他，難以抽身離港上課，早年機緣巧合下認識到煤氣公司開辦「法國烹飪藝術文憑課程」及「法國糕飾藝術文憑課程」，不但可以留港學習，學費亦遠低於親赴法國學廚，所以報讀。
法國烹飪程序繁複，擺盤、刀工、運用食材等都一絲不苟，要達到法國廚藝的要求，專業的訓練必不可少。Joey在兩個課程中經歷了高強度、密集的烹飪訓練，上課時數逾1,000小時，經歷數次考試，亦參加了Best of the Best Cooking Contest。他認為，「在學習過程中，令我在演戲及人生上都有所改變，更加注重細節，學到精益求精的態度。」現時他接了不少與飲食相關的工作，他不忘感謝課程擴闊了他對烹飪的眼界，增長餐飲知識寫更多與飲食相關的書籍，及得到更多做飲食節目的機會。
米芝蓮星級大廚親自教授
歷經長時間專業訓練成就職業法廚
不少修畢課程的學員都是專業人士，和Joey同樣難以抽出一年時間遠赴法國學廚。此課程的好處是可選擇平日或周未進行，能夠配合他們的上班時間表，只要留在香港，在工餘時已可精進法國廚藝，有望開展個人第二事業。
為了令學生掌握法國美食的藝術，法國烹飪藝術文憑課程由米芝蓮星級或國際知名大廚參與以英語授課，針對學員個人及全面性的培訓。除此之外，還需要在專業及設備完善的煤氣烹飪中心上課。畢業學員還有機會被Disciples Escoffier安排到米芝蓮星級餐廳實習，跟米芝蓮大廚近距離學習，學以致用。
「法國Disciples Escoffier專業烹飪文憑」課程簡介會
「法國烹飪藝術文憑」
內容：課程簡介、星級名廚導師示範及問答環節
日期：2020年 2月 2日（星期二）
時間：下午3:00-5:00 或 晚上7:00-9:00
地點：煤氣烹飪中心（銅鑼灣利舞臺9樓）
「法國糕餅藝術文憑」
內容：課程簡介、星級名廚導師示範及問答環節
日期：2020年 2月4日（星期四）
時間：下午3:00-5:00 或 晚上7:00-9:00
地點：煤氣烹飪中心（銅鑼灣利舞臺9樓）
報名及查詢請致電2576 1535或6387 3157（辦公時間由上午9時至晚上7時），或發送電郵至[email protected]