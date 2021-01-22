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本港12月通縮擴大至0.7%

2021-01-22 列印
　　本港上月整體消費物價按年下跌百分零點七，跌幅較前月擴大零點五個百分點，主要因政府上月提供較高電費補貼所致。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，上月基本通脹率為百分之零，低於前月的百分之零點三，主要由於外出用膳費用升幅收窄，以及私人房屋租金跌幅擴大。而去年全年計，基本通脹率平均為百分之一點三。

上月電力、燃氣及水的價格下跌百分之三十；衣履下跌近百分之六。而食品價格就上升百分之二點二。

　　政府表示，受本地第四波疫情和社交距離措施影響，消費物價指數許多主要組成項目承受的價格壓力進一步減退。展望整體價格壓力在短期內應會維持非常輕微。

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