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美股中段升15點

2021-01-22 列印
　　美國周四股市中段向好，杜指報三一二○四點，升十五點；納指則報一三五二四點，升六十七點。滙控美國預託證券價格見四十三點九二港元，跌零點四三港元；騰訊則見六百八十八點五二港元，升六點○二港元。紐約期金報每盎司一千八百六十三點六美元，跌二點九美元；紐約期油則報每桶五十三點一八美元，跌零點一三美元。
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