防護中心建議須接種兩劑疫苗

衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會，及新發現及動物傳染病科學委員會，就在本港使用新冠疫苗發表暫擬共識建議。兩委員會建議復星BioNTech疫苗及阿斯利康疫苗均須接種兩劑，接種人士須以同一款疫苗完成兩次注射。委員會亦建議安老院舍或殘疾人士院舍的院友及職員應最先接種疫苗；其次為醫療機構人員及其他具較高感染風險的必要服務人員及六十歲或以上人士；第三為年齡介乎十六至五十九歲有長期健康問題的人士。



委員會強調疫苗接種只是應對疫情的其中一項工具，當局需繼續採取非藥物干預的公共衞生策略，包括保持社交距離、維持良好手部衞生和在公眾地方佩戴口罩。



