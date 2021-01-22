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資助金融科技公司 財爺：創造千職位

2021-01-22 列印
　　財政司司長陳茂波指去年七月在「防疫抗疫基金」下推出「抗疫基金金融科技人才計劃」，向本地金融科技公司提供十二個月的資助，支持它們聘用本地人才，預計可惠及一千家公司，創造一千個金融科技職位，豐富香港的金融科技人才庫。而他昨在立法會辯論《施政報告》致謝議案回應時表示，本港上半年經濟仍會面對較大挑戰，但隨著疫苗如獲廣泛接種，下半年可望呈現較強的復甦動力。

　　另外，多名官員昨在立法會就《施政報告》回應議員，政制及內地事務局局長曾國衞指正積極草擬法例修訂，落實全國人大常委會就《基本法》第一○四條，有關立法會議員等宣誓的解釋，並首次表明會納入區議員宣誓安排。修例方向包括制定宣誓要求、重新宣誓安排、從事違反誓言行為須承擔的法律後果等，預期農曆年後將草案提交立法會審議。　

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