蠱惑毒販K仔藏護膚樽內

不法之徒犯罪手法層出不窮。警方日前在葵涌一工廈搗破一個毒品儲存倉庫及包裝工場，揭發毒販將K仔毒品藏在護膚霜底掩飾，在五十二個盛載潤膚霜紙箱內，檢獲共重近六十二公斤、市值近四千萬元K毒，拘捕一名毒販，並追查毒品來源。



被捕男子姓蘇，三十八歲，報稱運輸工人，涉嫌販毒。警方估計疑犯為集團其中一名主要成員，負責接收貨物後，將樽內護膚霜取出，洗樽後重新包裝，以膠袋盛載俗稱氯胺酮的K仔，然後放在樽底，再填回護膚霜作掩飾，最後於本地市場出售。警方相信成功阻截該批毒品流出市面，正追查毒品來源及集團運作模式等，不排除有更多人被捕。



毒品調查科警司鄒旺忠表示，警方經情報分析後，本周二晚掩至梨木道一工廈截查姓蘇疑人，在該工廈一個面積三百呎單位內的一千二百八十九個紙箱，發現每個紙箱內有六樽護膚霜，認為有可疑，開啟後在其中五十二箱內，共檢獲重近六十二公斤K毒，市值三千九百六十八萬元。另外在單位的一個房間，檢獲電子磅、封口機等毒品包裝工具，以涉嫌販毒拘捕姓蘇疑犯。



署理總督察黃知雯更在記者會示範毒販藏毒手法，指K仔以膠袋及保鮮紙包裹，收藏在潤膚霜底部再用膠蓋封好，藏毒手法精細巧妙，外觀上與一般潤膚霜無異，若非起出膏狀護膚霜，縱使打開檢查亦難以發現毒品。黃續稱，涉事單位去年底開始租用，惟疑犯並非租客。



鄒旺忠表示，本地執法機關檢取的K仔數量近年有明顯上升趨勢，去年一月至十一日的檢獲量，相較一八及一九年同期，分別上升逾四倍及兩倍，總被捕人數亦有所增加。今次案件檢獲近六十二公斤K仔，相信是自一九年以來單宗供應本地毒品市場案中最多。



