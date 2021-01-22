抗原快速測試適用高爆發風險社區

政府檢測承辦商之一的相達生物科技表示，至去年十二月起已在多個爆發疫情的社區，採用抗原快速測試和核酸測試的雙軌檢測方法，當中抗原快速測試的陽性準確度達九成三，陰性準確度更達九成九。董事長招彥燾指出，抗原快速測試二十分鐘就有結果，而傳統核酸測試則需時一至兩天，相信適用於有疫情爆發風險的社區、高危群組的恆常測試或大型活動參加者的檢測。但他強調，抗原快速測試準確度較核酸測試低，無法取代傳統的核酸測試。



衞生防護中心表示，抗原快速測試的陽性個案可盡早作核酸測試，相信對及早識別個案有幫助；醫管局正檢視抗原快速測試的成效，會考慮應用。



