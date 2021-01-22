中大最新證據顯示 八成新型病毒患者現後遺症 恢復腸道微生態失衡 從而增強免疫力 實在刻不容緩

G-NiiB免疫+配方 獲中大獨家授權 有助恢復微生態失衡及增強免疫力 並已在新型病毒患者中顯示其臨床效益新型病毒在本港社區持續擴散，市民防不勝防，香港中文大學（中大）醫學院最新研究發現，原來新型病毒與調節我們免疫系統的腸道微生態有關。健康的腸道微生態，腸菌種類豐富、數量多、分佈廣、備有不同組合的益菌。相反地，腸道微生態若失衡，抑制病毒的益菌種類少，令致病的惡菌增加，健康便會出現問題。新型病毒患者的腸道內缺乏已知可調節免疫力的益菌，即使病人體內病毒已清除，但其腸道微生態失衡的狀態仍未改善，導致一系列的後遺症持續出現。八成香港新型病毒患者出現後遺症研究跟進了30名本港新型病毒病人，痊癒後六個月的情況，發現當中八成病人持續出現後遺症。最驚人的是，在他們體內的病毒即使已消除，因腸道缺乏可調節免疫力的益菌，腸道微生態失衡狀態未改善，仍然會出現後遺症！五種最常見的徵狀包括疲倦、記憶力差、失眠、呼吸困難和脫髮，這種情況稱為「長新冠」﹙Long COVID﹚。三分之一受訪者更有三種以上的症狀，因此臨床上不單要清除病者體內的病毒，亦須恢復腸道微生態平衡。有關研究結果剛在國際期刊《Gut》發表，並已於全球各地引起關注及作廣泛報導。這次研究發現新型病毒患者中體內普遍缺乏3種益菌，而這3種益菌都能夠調節免疫力，其中雙歧桿菌和普拉梭菌更是與新型病毒病情嚴重程度有關。此外，他們腸內的壞菌亦較多，例如活潑胃球菌、扭鏈瘤胃球菌和擬桿菌等。補充腸道缺乏的益菌 有助改善腸道微生態要補充腸道所缺乏的益菌，對紓緩病情及改善腸道微生態平衡極為重要。G-NiiB獲中大獨家授權研發之G-NiiB免疫+腸道微生態免疫力配方，專為改善亞洲人腸道微生態，以意大利專利鎖菌技術製作，不止是病患人士，對「健康」人群也有同樣益處，配方適合男女老幼，包括兩歲起的幼兒。食用方便，每日一包，可直接加於清水、食物、非酒精非碳酸類飲品（低於45℃）中攪拌然後食用。可於任何時間服用，建議隨餐食用效果更好。產品於萬寧門市有售