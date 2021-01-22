兩度攔截倒車撞旅巴 躁底司機被斥「小學雞」

網上瘋傳躁底司機倒車撞旅遊巴。昨日多個網上瘋傳一條交通意外短片，片中一輛旅遊巴沿洗衣街向亞皆老街行駛至燈位前，疑拒讓一輛私家車突然從右邊切入車前。不料私家車司機駛至亞皆老後近欲由右邊欲切入旅遊巴前但不果。



據了解，五十歲姓劉私家車司機疑因此不滿，駕車左轉亞皆老街近嘉道理道時，超越旅遊巴，並停在其前面將車「閘停」。其後四十二歲姓黃旅遊巴司機扭軚避開至快線欲繼續行車時再被「閘停」，其後再被私家車倒車撞向車頭。有網民事後將有關撞車片段上載facebook群組，引起網民熱議，紛紛指責涉事私家車司機躁底及「小學雞」，又指他危險駕駛應該「釘牌」。警方表示，案發前早七時許，兩車相撞後無人受傷，意外原因仍調查。



