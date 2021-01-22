25%受訪者中等至嚴重抑鬱

疫情及經濟向下影響市民的心理質素，心理衛生會去年八至九月邀請一千三百多人進行抑鬱測試，發現近四分一人有中等至嚴重抑鬱，其中十八至四十四歲及女性呈現較多抑鬱及焦慮症狀，同時受抑鬱和焦慮困擾的受訪者則佔百分之九；其壓力來源主要來自政治或社會環境，其次是疫情、家庭和工作。



調查每隔兩年做一次，港人的抑鬱指數持續創新高，調查更揭示僅約一成受情緒受困人士願意求助。城市大學社會及行為科學系副教授趙雨龍指出，料因疫情下女性在家中扮演多重角色，令其壓力上升。心理衛生會總幹事程志剛則說市民長期留家抗疫，要懂得處理與家人的互動，避免在討論時激起負面情緒。



